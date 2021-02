L'assist del comandante: «Sì alle uscite nel rispetto delle regole»

Il comandante della polizia locale del comune di Jesolo Claudio Vanin difende la scelta dei turisti di approfittare della giornata di sole e recarsi sul litorale.

Dalle sue pagine social il comandante scrive un post nel quale, nel rispetto delle regole, invita alle passeggiate fuori casa e prende le distanze da chi condanna le uscite all'aria aperta: «Non so cosa ci sia di così scandaloso se la gente si muove. Si parla tanto di assembramenti sulla spiaggia invasa da numerosi turisti, sinceramente con giornate come queste fanno bene a muoversi per godersi il sole e l'aria buona, lo faccio anche io l'importante è il rispetto delle regole, quello sempre altrimenti vi punturo» conclude con una battuta un po' hard.

Infine una considerazione sui chioschi: «Un plauso va ai titolari che sono quelli che hanno le maggiori difficoltà nei controlli. Ebbene nella giornata di ieri nessun assembramento nei chioschi che erano attentamente vigilati da guardie giurate. Un paio di sanzioni sono state elevate ad un pubblico esercizio in zona piazza Mazzini per accertato assembramento all'interno del locale, nonché a un altro in zona piazza Milano perché non aveva rispettato l'orario di chiusura delle 18. Rispettando le regole è possibile lavorare tranquillamente, mi congratulo con i titolari dei chioschi».