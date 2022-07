A Caorle lo show di Missvenicebeach incanta il pubblico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Si è conclusa lo scorso venerdì la seconda tappa di selezione del tour di MissVeniceBeach, un talent che premia e promuove la bellezza a 360 gradi delle concorrenti non solo belle ma anche talentuose, delle aziende e dei prodotti locali.

Un grande successo anche in piazza Matteotti come conferma l’assessore al turismo Mattia Munerotto: “da 12 anni abbiamo sempre creduto in questo progetto che abbina in un unica serata di intrattenimento tutto ciò che la località balneare può offrire, buon cibo, bellezza e tante attività !” 14 concorrenti in passerella passano il turno 4 di loro il podio va alla mirense Martina Pistollato con la fascia di Pareus Beach Resort consegnata da Roberto Giacomin direttore del Baia Blu locale neo acquisito dal resort in procinto di ampliare le proprie strutture ricettive con un secondo lotto. Martina in passerella ha raccontato la sua passione per i bambini ed ha interpretato una rossa seducente: Jessica Rabbit. Secondo posto per la padovana Laura Colomba che si aggiudica la fascia di Consorzio Sigillo Italiano assegnata da Andrea Scarabel e la miss in carica Alessia Leon che hanno omaggiato uno zainetto ricco di prelibatezze quali costate e hamburger. Terzo posto con la fascia di Eywa Sport&Spa per la veneziana di Marcon Aurora Artuso che con un’ esibizione di hip hop e l’interpretazione di Ariana Grande ha conquistato la giuria. Ultimo lascia passare per la finale quello di Aurora Stocco, 16enne padovana che si è esibita in una coreografia di danza classica ideata da lei ed ha interpretato Jennifer Lopez. Per tutte le altre concorrenti la possibilità di arrivare in finale non svanisce qui , ma ci sono in palio altre 4 fasce extra.

Sul palco tutte le ragazze si sono presentate con il loro talento ed hanno sfilato come vere modelle con i brand di Diamante abbigliamento Caorle, le borse firmate BGHY, i bikini Gelee e le infradito di Amix. La serata è iniziata dal villaggio delle miss immancabile in ogni edizione che promuove e presenta le novità aziendali a tutti i presenti: le vetture di Campello Motors con un parco auto invidiabile, il centro benessere e sportivo di Eywa Sport&Spa nel cuore di Portogruaro, i prodotti cosmetici di alta qualità e naturali marchiati NioBlu e Jafra distribuiti da Starline e i due stand dedicati al food con la carne certificata del consorzio sigillo italiano per una qualità e sicurezza italiana e lo stand dedicato ai più piccoli con i premi di PanPiumino che ha fatto divertire e giocare tutti.

La tappa di Caorle ha visto protagoniste due cantanti Hazuna e SoloGiulia che hanno presentato i loro inediti e raccontato la loro passione interiore per il canto. Giudice del talent Tripla un membro della familia vincitori della precedente edizione nonché talent scout e ghostwriter, che ha premiato la canzone Demone di “Hazuna” Arianna Cappelletti dì Scorzé. Gli scatti fotografici sono stati assegnati a due fotografi Paolo Pulese e Giulio Zanier di Pordenone, anche loro parteciperanno alla sfida fotografica sui social per decretare il fotografo ufficiale 2022 del tour. Immancabile ad ogni tappa anche Paolo Stramare fotografo ufficiale di questa edizione. Presenti le miss in carica elette lo scorso settembre 2021 che hanno dato lustro alla manifestazione negli stand e sul palco come delle brave padrone di casa Emma Rossato, Carlotta Callegaro, Alessia Leon, Alessia Alberti, Diletta Tosetto, Eleonora Padoan, Aisha Trevisiol, Giorgia Giaciglio e Daiana Guin. Prossime tappe del tour venerdì 22 luglio al BlueMoon Lido di Venezia e domenica 24luglio a Indiga Sottomarina. Seguite il talent sul sito www.MissVeniceBeach.net e sui social per essere sempre aggiornati.