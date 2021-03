A Martellago la prima mostra di uova pasquali giganti

La prima e, fino ad oggi, unica mostra di uova pasquali in formato gigante si terrà a Martellago dal 28 marzo all’11 aprile: sono circa quaranta le opere d'arte create con il polistirolo da una trentina di artisti veneti.

La curiosa iniziativa porta la firma della Pro Loco di Martellago che, costretta come tutte le altre associazioni a rinunciare ai grandi eventi in piazza, ha organizzato una mostra diffusa su tutto il territorio comunale: le uova, collocate su supporti di legno, saranno infatti posizionate dai volontari in alcuni punti di piazza Vittoria a Martellago, in piazza IV novembre a Maerne e in piazza Maestri del lavoro ad Olmo.

«Abbiamo pensato che l’uovo di Pasqua fosse un simbolo di festa ma anche di speranza – spiega Armando Favaretto, presidente della Pro Loco di Martellago –. Quindi abbiamo pensato di affidare a ciascuno dei trenta artisti aderenti all’iniziativa le uova di polistirolo chiedendo di trasformarle, con la propria creatività, in vere e proprie opere d’arte che hanno stupito anche noi».

Gli artisti che hanno prestato la loro arte per la buona riuscita dell’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Martellago, sono Caterina Caselli, Silvia Borsali, Orietta Fasolo, Ennio Cagnin, Massimiliano Manchiaro, Mario Maccatrozzo, Amatore Michieletto, Ornella Scatto, Toni Trevisan, Tatiana Stratila, Gianni Gobbo, Ercole Rossato, Luciano Lorato, Lucia Rossato, Mariella Agostini, Teresa Trevisanello, Federica Colladon, Valeria Gubbati, Franca Mason, Luisa De Franceschi, Chiara Michielan, Paola Masiero e il Gruppo Graffiti Martellago.