A Mirano il primo corso gratuito organizzato da Assindatcolf per baby sitter qualificate

Il corso per baby sitter di 64 ore ti permetterà di aumentare conoscenze e abilità pratiche per accudire i bambini. Acquisirai professionalità e consapevolezza dell'importanza del tuo ruolo professionale. Al termine del corso riceverai un attestato, valido per accedere all'esame di certificazione delle competenze previsto dalla Norma Tecnica Uni 11766:2019, la cosiddetta "patente di qualità". Per informazioni e iscrizioni Cell/Whatsapp: 333 8348571 email: formazione@assindatcolf.it