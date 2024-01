A Venezia il primo Media key Venice award

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Importante apprezzamento per essere riusciti a riportare nella città lagunare, l’Award della comunicazione pubblicitaria che è stata presente a Venezia dal 1954 e poi tenutosi a Cannes dal 1983. Sarà lo speaker radiofonico di R101, autore e conduttore televisivo Fabio De Vivo, a presentare la prima edizione di Media Key Venice Award, il nuovo riconoscimento nazionale organizzato dal gruppo editoriale e dedicato ai progetti di comunicazione veicolati su diversi media, Food & Beverage e ai temi incentrati sulla Sostenibilità & Green realizzati su tutti i mezzi off e online. Le categorie: Press, OOH, DOOH, events, brand identity, packaging, spot tv e web, podcast e radio, digital. Sono coinvolte anche le categorie: brand entertainment, integrated campaign e in aggiunta tutti i progetti a tema Sustainability & Green. Sono stati candidati lavori realizzati da giugno 2022 e valutati da una giuria di professionisti esperti quali, Direttori Marketing e Comunicazioni e Direttori Creativi di aziende italiane.

Programma: • 17.30 - Apertura accredito con flûte di benvenuto • 18.00 - Premiazione dei vincitori • 20.00 - Buffet e Networking accompagnato da buona musica L’ingresso è solo su invito. Per poter accedere è necessario contattare Media Key Events che provvederà alla creazione di un accredito personale e nominale valido per tutte e 4 le giornate del Wine in Venice. Vi aspettiamo numerosi e per chi non sarà presente sarà possibile rivedere la premiazione su mediakey.tv dal 25 gennaio.