A Venezia il workshop di recitazione “Acting core”

Faidenblass, collettivo di artisti analogici e digitali attivi nella produzione di film e contenuti audio-video, organizza il laboratorio “Acting core”. Condotto da Carmine Cristallo Scalzi (regista, produttore, acting coach, scrittore) e Luca Bastianello (attore, scrittore e acting coach) con una produzione e organizzazione di Alessio Cannata, il workshop si rivolge a tutti: a chi è curioso e vuole conoscere il mondo della recitazione, a chi è alle prime armi e vuole imparare nuove tecniche di acting o a chi è già professionista e abbia voglia di interfacciarsi con nuove piattaforme di coaching. Il workshop è incentrato sul metodo “Acting core” un mix di metodo Strasberg, bioenergetica e acting coaching cinematografico.

I partecipanti dovranno portare un brano/monologo o dialogo già memorizzato che sarà oggetto dei c.d. “step”, esercizi Stanislavskij-Strasberg aggiornati. Alla fine del laboratorio i partecipanti saranno inseriti nel database di Faidenblass per essere potenzialmente coinvolti nelle future produzioni. Il laboratorio è intensivo e si svolgerà sabato 18 e domenica 19 Maggio 2024 a Venezia, Auditorium Lippiello, via Guglielmo Ciardi 45. Si consiglia una iscrizione celere, il laboratorio è fino a esaurimento posti.

Il workshop si inserisce nelle attività di laboratori attivati per il 2024/2025 sulla scia del successo dei laboratori 2023. Altre info a riguardo sul sito di faidenblass. Per contatti, info e costi: info@faidenblass.com, whatsapp 3784079297 telefono 3400865824. Per conoscere il mondo di Faidenblass e le sue attività e servizi visita il sito sotto riportato (e i vari social di FAIDENBLASS) https://www.faidenblass.com