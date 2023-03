"A Venezia insieme a ti": la canzone di ispirazione popolare composta da Gianni Longo

A Venezia insieme a ti è la nuova canzone di ispirazione popolare con musica e parole di Gianni Longo, eseguita dall'Orchestra a Plettro di Breganze diretta da Andrea Bazzoni con l'arrangiamento di Filippo Bresolin. Il brano registrato nel maggio del 2022 è cantato dall'autore con la partecipazione del Coro di Breganze.

Nel 2009 Gianni Longo fonda e dirige Radio Ascolta, una emittente web che si è distinta nel corso degli anni per la ricca programmazione musicale dedicata alla musica italiana del passato con un'attenzione anche alle più rappresentative canzoni popolari regionali. È proprio la passione per la bella musica e l'amore incondizionato per Venezia che lo porterà nell'estate del 2021 a realizzare quasi in modo del tutto inaspettato un brano che già dalle prime note sembra richiamare la romantica e poetica atmosfera di Venezia.

Testo e musica: Gianni Longo.

Arrangiamento: Filippo Bresolin.

Orchestra a Plettro di Breganze diretta da Andrea Bazzoni.

Canta Gianni Longo con la partecipazione straordinaria del Coro di Breganze.