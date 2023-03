A57, uscita Mirano-Dolo chiusa nel weekend in direzione Milano

Nuovi lavori di manutenzione alla pavimentazione lungo la A57. In direzione Milano verrà ridotta la carreggiata per i prossimi due fine settimana, il primo dei quali con la chiusura contestuale dello svincolo di uscita Mirano-Dolo, da venerdì sera, 10 marzo, fino a mezzogiorno di domenica 12. Nello specifico, i lavori interesseranno il tratto di A57 compreso tra le stazioni di Mira-Oriago e Mirano-Dolo in carreggiata ovest (direzione Milano).

Nel primo fine settimana, i cantieri saranno operativi dalle 21 di venerdì 10 e prevederanno la chiusura di due corsie di marcia in direzione Milano. Contestualmente, sarà interdetta l’uscita verso la stazione di Mirano-Dolo, dalle 22 di venerdì 10 a mezzogiorno di domenica 12: il traffico in uscita sarà perciò deviato, attraverso i pannelli a messaggio variabile e segnaletica di preavviso, verso la stazione precedente di Mira-Oriago. Nel secondo fine settimana, i lavori interesseranno lo stesso tratto tra le 21 di venerdì 17 e le 12 di domenica 19, riguardano però solamente le corsie centrali e di sorpasso e dunque non pregiudicando l’uscita verso la stazione di Mirano-Dolo.