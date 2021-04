Abbandona sacco abusivo di rifiuti: scoperto da una residente e sanzionato per 600 euro

In pieno giorno scende dall’auto e lancia dentro un fosso, in località Isiata a San Donà di Piave, un sacco ricolmo di rifiuti indifferenziati e poi scappa via. A notare il malintenzionato una cittadina sandonatese, aderente al Controllo del Vicinato, che prima ha provato a rincorrerlo e poi ha segnalato la targa dell’autovettura alla Polizia Locale.

Scoperto

Nel sacco di rifiuti gli uomini in divisa hanno ritrovato ferro, stracci, carta vetrata ed effetti personali appartenenti al trasgressore tra cui la tuta da lavoro dell’azienda presso cui lavorava prima di andare in pensione. Questi, un 60enne del posto, dopo una iniziale reticenza ha ammesso la propria responsabilità. Nei confronti dello stesso, quindi, veniva accertata la violazione di abbandono di rifiuti sanzionata dal testo unico sull’ambiente con 600 euro di sanzione. «Ringrazio l’aderente al Controllo del Vicinato per la tempestiva segnalazione, ed invito tutti coloro che vedono situazioni analoghe a segnalarle senza timore alle Forze dell’Ordine; comportamenti incivili come questi non possono essere tollerati e devono essere contrastati con sanzioni severe» dichiara l’assessore comunale alla Sicurezza Walter Codognotto.