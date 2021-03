Malcontenta: «Via gli alberi, la qualità dell'aria peggiora». Segnalazioni su Favaro

Il neocomitato ambientale di Malcontenta punta il dito contro il peggioramento della qualità dell'aria, di cui si è anche discusso il 16 marzo scorso in commissione consiliare con i responsabili dell'Arpav. «Dai dati forniti emerge una situazione dell'aria molto preoccupante per la nostra zona», scrive il direttivo.

«Allarmante è il livello di Pm 2,5 presente nell'aria che non ha riscontro in nessun altro luogo del comune di Venezia. I valori registrati sforano i limiti fissati dalle regole europee tanto da essere sotto procedura di infrazione da parte della stessa commissione Ue». Malcontenta, per il comitato, paga il prezzo dell'inquinamento dovuto a scelte decennali di politiche industriali, ma anche: «dell'insediamento dell'inceneritore, e del taglio di circa 4 chilometri di alberi per progetti ancora non del tutto chiari», scrive il comitato che chiede al Comune: «contromisure di mitigazione ambientale quali la piantumazione di un filare di alberi attorno al paese di Malcontenta, interventi di lavaggio sistematico delle strade, un sistema di monitoraggio attraverso l'introduzione di sensori per il controllo degli odori, in modo da individuare eventuali emissioni particolarmente nocive e l'avvio di un'indagine epidemiologica». Allarme dal comitato Amico Albero per Favaro. «È in corso l'abbattimento di una cinquantina di alberi lungo via Colombara, da Favaro verso Dese, poco dopo la locanda "Al Convento". Non risulta alcun cartello - scrive - nessuna informazione e il Forum del Verde non è stato ripristinato».