Più sicura e accessibile la viabilità a Ca' Ballarin, al via l'abbattimento in via della Fonte

Lunedì inizia l'installazione del cantiere per avviare i lavori di abbattimento del ponte sul canale collettore a Cavallino, in via Della Fonte a Ca’ Ballarin. Per eseguire i lavori in totale sicurezza e consentire alla ditta l’avanzamento degli interventi, il Comune ha emesso un’ordinanza di chiusura della via all’altezza del nuovo cantiere. «La chiusura di un tratto è necessaria e urgente per continuare i lavori di riqualificazione viaria, ed è l’unica soluzione possibile che consenta i lavori. Qualora ci fossero dei disagi invitiamo i frontisti a segnalare direttamente all’ufficio tecnico – spiega Nicolò D’Este, assessore alla Viabilità -. Ci siamo posti un obiettivo condiviso con la cittadinanza e soprattutto con i residenti di Ca’ Ballarin: chiudere i cantieri entro l’anno e restituire la via sistemata, sicura e accessibile anche a pedoni e ciclisti con un tratto stradale dedicato a loro. Quello dell’abbattimento del ponte e la sua ricostruzione è sicuramente un segnale importante e fondamentale di questa impegnativa opera».

Dalle 7 di lunedì alle 19 del 16 dicembre 2022, e comunque fino alla conclusione dei lavori, la circolazione stradale lungo via Della Fonte, in corrispondenza del ponte, sarà interdetta a veicoli, pedoni e ciclisti. Sarà sempre garantito l’accesso ai fondi privati, in particolare: dal civico 1 fino ai civici 62/79 con accessibilità da via Fausta; dai civici 74/81 fino al civico 159 con accessibilità da via Pordelio, compreso l’Ufficio tecnico; via Sette Casoni con accessibilità da via Pordelio (Torre Crepaldo) o da via Mendelsson. A seguito della demolizione, la ditta procederà gli interventi per la realizzazione del nuovo ponte a doppio senso di marcia che avrà una struttura mista acciaio-calcestruzzo armato. Ai due lati della carreggiata sarà inserita una barriera di sicurezza. Sul lato est del ponte, ovvero quello che da via Fausta porta a via Pordelio, è già stata realizzata una passerella ciclopedonale in acciaio, che potrà essere eventualmente usufruita dai pedoni, compatibilmente però con l’esecuzione in sicurezza delle attività di realizzazione del ponte.