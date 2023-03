In crescita il numero di iscritti all'Accademia di Belle Arti

Iscritti in aumento, nuovi percorsi didattici e ampliamento degli spazi per l'Accademia di Belle Arti di Venezia, che martedì ha inaugurato il 273º Anno Accademico nella sede centrale alle Zattere, allo Spirito Santo.

«L'Accademia oggi mantiene relazioni incessanti con istituzioni culturali, diversi livelli di governo del territorio e mondo imprenditoriale e continua a crescere per rispondere all'esigenza di nuovi spazi - ha affermato il presidente dell'Accademia, Michele Casarin - a partire dall'ex chiesetta di Santa Marta, concessa poche settimane fa in gestione dall’Autorità Portuale; in Giudecca, dove siamo già presenti, avremo complessivamente 1.500 metri quadrati per attività didattiche e laboratoriali grazie a un intervento di recupero che prenderà avvio a breve». Gli spazi dei Magazzini del Sale di proprietà del Comune ospitano iniziative espositive di grande rilievo, mentre a Forte Marghera presto si avvierà il recupero del padiglione 36, dove ha sede il laboratorio di Scenografia che fornisce le scenografie dei teatri La Fenice e Malibran, grazie all’accordo rinnovato proprio a inizio anno.

Il direttore dell'Accademia, Riccardo Caldura, ha sottolineato l'importante crescita di studenti: «Da una media di 1350-1430 studenti iscritti per anno accademico ante Covid, nel 2021-2022 si è registrato un incremento del 16,2% superando quindi quota 1500 iscritti. Tutto il settore delle accademie sta crescendo, e oggi l'istituzione è già a oltre 1600 iscritti».