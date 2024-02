L'Accademia di Belle Arti cresce: più studenti, corsi di studio e spazi per la didattica

È stato inaugurato martedì mattina, alla presenza di istituzioni e autorità cittadine, insegnanti e studenti, l'anno accademico dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, nella sede centrale all'ex Ospedale degli Incurabili.

Numeri in crescita per l'Accademia di Belle Arti

Nel corso della cerimonia è emersa una tendenza trasversale di crescita dell'Accademia: gli studenti sono passati dai poco meno di 1.400 del 2020, agli attuali 1.700; è cresciuta l'offerta didattica con la nascita della una nuova Scuola in Didattica dell'Arte, e sono stati ampliati gli spazi per l'attività didattica e laboratoriale, grazie alla concessione dei 1.400 metri quadri nell'area Cnomv alla Giudecca, da parte del Comune di Venezia. Dallo scorso novembre, infatti tre grandi spazi rinnovati e completante attrezzati per un totale di oltre 900 metri quadri sono a disposizione della Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte, a cui si aggiungono gli adiacenti laboratori della Scuola di Pittura per altri 500 metri circa.

Sempre più numerose sono state anche le iniziative realizzate in collaborazione con istituzioni e privati sul territorio per sostenere in maniera concreta la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti. «L’Accademia continua a crescere in ogni ambito della triplice missione - ha commentato il presidente, Michele Casarin -. Cresce la nostra capacità di innovare e generare conoscenze, cresce l’offerta didattica e la nostra popolazione studentesca e cresce il nostro impatto sociale e culturale sulla città in termini di relazioni sinergiche con le altre grandi istituzioni e con gli enti di governo del territorio».

Il direttore dell'Accademia, Riccardo Caldura, ha quindi sottolineato l'impegno su diversi fronti legati ai fondi del Pnrr, «come partner di istituzioni universitarie e accademiche, progetti che riguardano l’internalizzazione, le attività legate al benessere degli studenti, l’orientamento agli studi post scuola secondaria, le nuove prospettive aperte dalla digitalizzazione dell’offerta formativa». Le collaborazioni con enti, fondazioni e le altre istituzioni veneziane sono pensate «anche come contributo alla costruzione condivisa di una vitale città campus».