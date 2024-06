Accademia Teatrale Veneta lascia la Giudecca: «Teatro Junghans a rischio chiusura»

Non sarà più il Teatro Junghans, nell'omonimo campo alla Giudecca, la sede dell'Accademia Teatrale Veneta, l'ente di formazione che lì a Junghans ha svolto le sue attività. La concessione all'ente scade infatti a settembre, e il Teatro Stabile del Veneto ha deciso di trasferire le attività formative del progetto Te.S.eO, quello in partnership con la Regione e appunto l'Accademia, nel Teatro Goldoni di Venezia.

Una scelta autonoma dell'ente, già comunicata in aprile e difficilmente contestabile. Ma che ha portato il consigliere comunale Giuseppe Saccà (Pd) a presentare un'allarmata interrogazione per chiedere all'assessorato preposto cosa abbia intenzione di fare per evitare che, con l'addio dell'Accademia, si arrivi alla chiusura del teatro giudecchino, ospitato nella sede che fu di una fabbrica di orologi, e dove oggi lavorano stabilmente due persone. «Gli spettacoli, le lezioni e le prove aperte al pubblico, le performance in campo Junghans, le collaborazioni con eventi e associazioni della Città, tutto ciò è stato fondamentale per aggregare e arricchire la comunità della Giudecca e della Città. Un’attività che attirava presenze da tutta Italia. Tutto ciò ha anche ricadute occupazionali infatti chi garantisce l'apertura degli spazi e l'organizzazione dell'attività rischia di restare a casa» scrive Saccà, che chiede al Comune «una strategia per mantenere attivo il teatro, garantendone l’apertura e la continuità dell'attività, così da poter continuare a sviluppare la sua funzione culturale e sociale». Saccà ritiene in sintesi che, pur trovando legittima la scelta del Teatro Stabile di portare altrove le attività formative, non sia così semplice trovare un sostituto per l'Accademia Teatrale Veneta, ente nato e cresciuto ricevendo i contributi del Comune di Venezia, della Regione del Veneto e dell’Università Ca’ Foscari, e in collaborazione con la Fondazione di Venezia.

L'assessora Paola Mar, contattata, rispedisce al mittente ogni preoccupazione: «La concessione scade a settembre, e lo Stabile ha scelto di non rinnovarla. Come tutti gli spazi comunali andrà a quindi bando, faremo una scelta in base ai progetti presentati, sempre con destinazione culturale e di formazione». I rischi sulla paventata difficoltà di trovare un gestore, per Mar sono infondati: la Giudecca è un'area in crescita dal punto di vista artistico, spiega, con tanti progetti di sviluppo in corso, e se per caso il primo bando dovesse andare deserto, si prenderanno i dovuti accorgimenti, sempre nel segno della trasparenza: «C'è una visione, non c'è ragione di preoccuparsi» conclude Mar.