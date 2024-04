Iuav e Ater: accordo per valorizzare gli appartamenti sfitti a Venezia

L’Università Iuav di Venezia e l’Ater hanno siglato un accordo senza precedenti nel campo della valorizzazione dell’edilizia residenziale pubblica. Il progetto mira a trasformare un numero considerevole di appartamenti sfitti in risorse per la comunità intervenendo nel più ampio progetto della Venezia Città Campus: una città che rinasce e si reinventa come un centro di sapere e di eccellenza capace di attrarre, formare e trattenere giovani talenti attraverso la qualità dell’offerta formativa ma anche dei servizi correlati nel contesto di una comunità inclusiva, moderna e sostenibile.

Più di 200 gli appartamenti

Sono più di 200 gli appartamenti di proprietà di Ater collocati nel centro storico veneziano, non vincolati alle assegnazioni mediante graduatorie, in quanto non sono soggetti alla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica. L’iniziativa mette assieme gli obiettivi strategici di Iuav e Ater: riqualificare e valorizzare il patrimonio e promuovere la residenzialità degli studenti, dei docenti e ricercatori, del personale ma anche di altre categorie di impiegati pubblici che prestano servizio nel centro storico veneziano.

Subito una mappatura degli immobili

«La collaborazione con Ater permetterà da subito una mappatura dettagliata degli immobili e l’elaborazione di un piano operativo a breve e lungo termine che ci permetterà di mettere in cantiere quanto prima il progetto – ha dichiarato Benno Albrecht, rettore dell’Università Iuav di Venezia -. Sappiamo che le condizioni attuali tendono a scoraggiare i lavoratori a stabilirsi a Venezia: con questa iniziativa vogliamo invertire la tendenza, riuscendo così trattenere finalmente le professionalità pubbliche qualificate all’interno della città lagunare». «Siamo convinti - ha detto, invece, il presidente di Ater, Fabio Nordio - che solo attraverso la stretta collaborazione e l’impegno congiunto dei principali attori di questa città meravigliosa riusciremo a dare una risposta efficace alla riqualificazione del nostro inestimabile patrimonio immobiliare del centro storico veneziano».