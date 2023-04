Fondazione Giorgio Cini e Università Ca’ Foscari insieme per la ricerca e l’innovazione

La Fondazione Giorgio Cini e l’Università Ca’ Foscari Venezia unite in azioni comuni nel campo della formazione, della ricerca nell’accordo triennale siglato tra i due enti, che vedrà la collaborazione e interazione nelle attività istituzionali, sulla mobilità studentesca e sulla docenza, con azioni mirate alla partecipazione congiunta in progetti e bandi europei, per favorire lo scambio dei rispettivi studenti e docenti, insieme alla condivisione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni librari e documentali.

Una sinergia tra le due realtà da cui, negli ultimi anni, sono nati numerosi appuntamenti di altissimo valore scientifico e divulgativo a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi, docenti. «Quello con Ca' Foscari è uno degli esempi concreti di collaborazione con le altre istituzioni pubbliche e private messe in atto dalla fondazione - afferma Renata Codello, segretario generale della Fondazione Giorgio Cini -. Con Ca’ Foscari condividiamo i valori culturali di una grande Venezia e l’impegno a svilupparli in cooperazione. Insieme rappresentiamo un punto di partenza e di apertura al mondo, attraverso la ricerca, la formazione, accanto a progetti di didattica e alla divulgazione della cultura, strumenti formidabili di aggregazione tra le persone, di dialogo tra le diverse culture, missione principale della nostra istituzione».

Un’unione che da tempo esiste ma che oggi si concretizza con questa nuova intesa, grazie alla quale le due realtà promuoveranno e parteciperanno ad attività di ricerca di interesse comune, organizzando convegni, seminari e workshop fino alla costruzione di nuovi moduli d’insegnamento condivisi. Inoltre, potranno presentare e partecipare congiuntamente a progetti per l’assegnazione di finanziamenti a livello nazionale, europeo e internazionale. «Sono certa che insieme potremo mettere in campo interessanti forme di interazione per sviluppare una didattica e una ricerca innovativa e in particolare per favorire e agevolare lo studio e la conservazione del nostro patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità alle nostre studentesse e ai nostri studenti - dichiara la Rettrice di Università Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello -. Una sinergia che potrà contribuire a rafforzare il respiro internazionale di Venezia e il suo ruolo chiave nello sviluppo e nella gestione dei beni culturali».