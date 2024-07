Polizia locale, rinnovata la convenzione tra Venezia, Mira, Santa Maria di Sala e Jesolo

È stata rinnovata nei giorni scorsi la convenzione tra i comuni di Jesolo, Mira, Jesolo e Santa Maria di Sala per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale e sicurezza urbana.

«È reciproco interesse, nelle more di una più organica gestione delle forme di collaborazione dei corpi di polizia locale nel territorio di tutta la città metropolitana di Venezia, mantenere in essere e incrementare le forme di collaborazione già attive che garantiscono l’esercizio di funzioni di polizia locale, attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazione tecniche - spiega l’assessore alla sicurezza di Venezia, Elisabetta Pesce -. L'accordo riguarda la gestione, in forma associata, di alcuni servizi per il controllo e il monitoraggio del territorio. In particolare la convenzione verte sulle attività di polizia stradale e di centrale operativa, controllo a distanza e sicurezza civica. Favorisce un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche».

