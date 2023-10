Accordo per il nuovo pontile di Punta Sabbioni, parte del Pums metropolitano

C'è l'accordo di programma per la realizzazione del nuovo pontile del terminal di Punta Sabbioni: i Comuni di Cavallino-Treporti e Venezia, Avm e il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Venezia hanno sottoscritto il protocollo per l'opera, fondamentale, per il territorio metropolitano e per il servizio di trasporto pubblico acqueo lagunare che costerà 8,5 milioni di euro: 5 milioni, rispettivamente 2,5 milioni del Comune di Venezia e del Comune di Cavallino-Treporti; 3,5 messi a disposizione dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato che sosterrà i costi di marginamento del tratto di muro interessato, mentre Avm spa si impegnerà a sostenere i costi di esercizio finalizzati a garantire l’accesso al servizio pubblico.

«L'accordo è frutto di un lungo dialogo che ha coinvolto tutti gli enti che stanno continuando a lavorare per dare soluzione a un punto strategico del nostro territorio e risposte ai nostri residenti e pendolari. È un’opera fondamentale che sarà realizzata secondo una serie di interventi mirati: dalla messa in sicurezza e rafforzamento delle rive alla realizzazione del nuovo pontile, nonché alla realizzazione di una struttura coperta adatta ad accogliere servizi e passeggeri - spiega Roberta Nesto, sindaca di Cavallino-Treporti che assieme all’assessore ai Trasporti, Francesco Monica, ha portato avanti le interlocuzioni - Con l’impegno ufficiale da parte di tutti continua il percorso di progettazione e definizione del cronoprogramma degli interventi e nelle prossime settimane ne verrà data comunicazione con la presentazione del progetto definitivo».

L’intervento prioritario, ricorda la sindaca, è quello della messa in sicurezza con lavori di antiscalzamento e rinforzamento delle rive del terminal sulle quali aree stanziano i servizi di Actv e alcune attività commerciali. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, parte integrante del progetto, ha già disciplinato i rapporti demaniali di competenza con Avm e avviato i percorsi con i concessionari al fine di liberare gli immobili per poter procedere con gli interventi. «Con la sottoscrizione si concretizza l'avvio delle attività di realizzazione di un'infrastruttura importante e indispensabile per garantire maggiore efficienza al trasporto pubblico locale per migliorare i servizi ai cittadini ed alle attività produttive - commenta il provveditore, Tommaso Colabufo - obiettivi che le istituzioni in laguna perseguono costantemente».

L'opera si inserisce in una progettualità più ampia che il Comune di Cavallino-Treporti sta vagliando, ovvero la riqualificazione di tutto il piazzale del terminal che punta a dare migliori soluzioni anche sul piano della gestione dei flussi turistici che sono uno dei nodi legati all’accoglienza degli ospiti e visitatori anche per il litorale e le località balneari metropolitane. «La sottoscrizione dell’accordo - afferma il direttore generale del Gruppo Avm, Giovanni Seno - è un tassello fondamentale nella revisione degli impianti e delle infrastrutture di accesso al servizio di trasporto pubblico e si unisce ai lavori programmati in Riva degli Schiavoni, al Tronchetto, a Murano e nel resto della laguna. L’impianto sarà di proprietà di Venezia e Cavallino e sarà messo nella disponibilità di Avm come contributo in conto impianti. La società si occuperà poi della manutenzione e del funzionamento del servizio di trasporto pubblico con varchi priority, sistemi di infomobilità e tutte le soluzioni innovative che, come azienda, stiamo sperimentando per la digitalizzazione dei servizi ed il miglioramento della qualità».

«Si tratta di un’opera di valenza metropolitana, punto di accesso dal litorale per Venezia che rappresenterà un biglietto da visita per la città e le località balneari della costa e sarà al servizio dei residenti dei Comuni interessati, dei lavoratori pendolari e dei visitatori - spiega il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - Questo terminal è un importante nodo del Pums metropolitano, che si inserisce all’interno di una pluralità di azioni previste nel territorio: la realizzazione di micro-stazioni di mobilità sostenibile (comprensive di aree di sosta e di tutte le nuove forme di mobilità), il completamento dei percorsi ciclabili sicuri, la realizzazione di nuove rotatorie negli incroci principali della rete stradale, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali cittadini e dei percorsi di accesso alle fermate bus, l’inserimento delle zone con limite di velocità a 30 chilometri orari, la diffusione di interventi di riqualificazione stradale, tipo “viabilità alberate”, la definizione delle zone “a onda zero”, l’inserimento di nuovi punti di approdo temporaneo per le imbarcazioni private in laguna».