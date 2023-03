Accordo tra Venezia e Moovit: sull'app le info per raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici

Il Venezia annuncia una nuova partnership con Moovit, app numero uno al mondo per la mobilità urbana, per fornire a tifosi e appassionati tutte le informazioni per raggiungere in maniera sostenibile lo Stadio Pier Luigi Penzo.

Come raggiungere lo stadio con i mezzi o in sharing

Per ogni match, Moovit fornirà informazioni specifiche ai tifosi veneziani sulle migliori soluzioni per raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici o in sharing presenti nell’area veneziana, ma anche per raggiungere gli ingressi specifici dell’impianto.

L’app Moovit, attiva in oltre 300 città italiane e in altre 2200 al mondo, sarà un valido strumento anche per gli spostamenti fuori casa dei tifosi. L’app rende accessibile l’esperienza di mobilità per tutti, perché è progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione.

«Non possiamo che ringraziare il Venezia per essersi affidato a Moovit per migliorare l’esperienza dei propri tifosi, un’esperienza che comincia da quando si esce di casa a quando vi si fa rientro - ha dichiarato Samuel Sed Piazza, direttore europeo di Moovit -. Troppe volte i club di calcio si concentrano sull’esperienza all’interno dello stadio, senza pensare a cosa accade fuori. Scegliere un mobility partner significa venire incontro alle loro esigenze e al contempo essere attenti all’ambiente e all’impatto che i grandi eventi hanno sul territorio».

«Siamo felici di collaborare con Moovit per migliorare l’esperienza del giorno gara, incentivando allo stesso tempo la fruizione dei servizi pubblici e quindi la mobilità sostenibile - ha dichiarato Gianluca Santaniello, business area director del club -. L’app sarà anche uno strumento importante a supporto dei nostri tifosi in occasione delle trasferte e di coloro che vogliano provare l’esperienza del match day durante il loro soggiorno a Venezia».