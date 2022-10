Chioggia, accorpamento Marchetti-Padoan: un unico edificio e scuole più funzionali

Passi avanti nell'accorpamento dei plessi scolastici: il Comune di Chioggia prosegue con il progetto relativo alle due scuole del centro storico, la primaria Marchetti e la scuola dell’infanzia Padoan che dopo anni troverà attuazione, così come previsto dal piano triennale del lavori pubblici. «Stiamo dando seguito al progetto impegnativo e ambizioso che necessiterà di tempo per la realizzazione ma che è una risposta alla mancanza di un polo scolastico in centro storico con i tre plessi riuniti: Marchetti, Padoan e Pellico», spiega Daniele Tiozzo Brasiola, vicesindaco di Chioggia con delega all’Istruzione.

Per i lavori di accorpamento l'Amministrazione ha previsto un totale di 800 mila euro: 150 mila per il 2022, 500 mila per il 2023 e 150 mila nel '24.

Il prossimo passo sarà quello relativo alla realizzazione di uno studio di fattibilità entro fine anno. Sulla base dei risultati si procederà per step alle fasi successive di progettazione e realizzazione. La scuola dell’infanzia Padoan troverà collocazione nell’edificio dell’attuale primaria Marchetti, immobile che per l’occasione verrà riadattato e ampliato. Le aule destinate ai bambini più piccoli occuperanno il piano terra. Le scuole avranno degli spazi mensa realizzati per questa funzione così come una piccola palestra per i bambini dell’infanzia. «Daremo risposta alle necessità del centro storico – ha ribadito Elisabetta Griso, assessore all’Edilizia scolastica -. L’accorpamento porterà come diretta positiva conseguenza un risparmio sui costi delle utenze così come un risparmio energetico grazie all’efficientamento degli edifici».

«Molti i benefici che deriveranno - conclude il Comune - anche per la scuola dell’infanzia che nella nuova collocazione potrà anche dotarsi di un bel giardino. Togliere la scuola dell’infanzia dall’ex colonia in centro storico dove si trova ora consentirà anche alle famiglie di evitare l’accesso in Ztl quando quest’ultima verrà attivata». Interessante anche l’utilizzo che, nei programmi dell’amministrazione, verrà fatto dell’immobile liberato. «L’attuale scuola Padoan sarà riconsegnata alla collettività - ha detto il vicesindaco – sfruttando gli spazi ad esempio per aule studio oppure per luoghi dedicati alle esposizioni».