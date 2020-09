Marea eccezionale a Venezia: gli esperti collaborano per potenziare le previsioni

Mentre a Venezia va in scena un'acqua alta del tutto eccezionale per il periodo, che tocca quota 102, viene siglata la collaborazione fra Centro maree del Comune, Arpa Veneto e Arpa Friuli Venezia Giulia. Un accordo quadro, spiega la giunta che ne ha dato notizia, «per cercare una strategia condivisa e supportare l'attività di ciascuno nella formulazione di previsioni meteorologiche».

L'acqua alta eccezionale

L'attenzione è rivolta in particolare all'area prospiciente le coste delle regioni, con particolare attenzione agli eventi estremi, ai fini dell’emissione di eventuali segnalazioni. «Un accordo che arriva proprio ora mentre la città continua a essere interessata da fenomeni mareali assolutamente eccezionali, che segnano un nuovo record storico per il mese di agosto dato che, negli ultimi 150 anni i 100 centimetri erano stati raggiunti solo una volta in questo mese - afferma Alvise Papa responsabile del centro maree del Comune di Venezia - . Questo dimostra l’importanza della previsione che, secondo la normativa vigente, è di competenza della protezione civile».

Le altre collaborazioni

Questo accordo è un ulteriore tassello nel mosaico che già conta collaborazioni con Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche), con l'Arpa Emilia Romagna, con Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), il Provveditorato alle opere pubbliche, l'Università di Padova, l'Unviersità di Trieste, l'Aeronautica militare. «Un quadro di sinergie che in questi anni ha già dato frutti nell'affrontare situazioni ed eventi singolari, legati ai cambiamenti climatici. Venezia ha da sempre legato la sua storia al mare e, fin da quando mi sono insediato come sindaco – commenta Luigi Brugnaro – ho fatto in modo che il nostro Centro maree, luogo di eccellenza e di grande competenza, avesse a disposizione tutte le risorse necessarie per effettuare un lavoro fondamentale per la vita della città».