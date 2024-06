L'acquedotto di Venezia compie 140 anni

Compie 140 anni l’acquedotto di Venezia, uno dei primi d’Italia a spinta (mentre in precedenza funzionavano per gravità). Proprio la sera del 23 giugno del 1884, per la cerimonia di inaugurazione, l'acqua venne fatta zampillare da una fontana realizzata per l’occasione in piazza San Marco.

Fino a quel momento i veneziani attingevano l’acqua dalle cisterne interrate nei campi, attraverso le vere da pozzo. Le cisterne erano rifornite dalla pioggia e dai membri della corporazione degli acquaroli, che la prelevavano dal canale Seriola, scavato all’inizio del 1600, e la portavano a Venezia con grandi burchi.

Con il passare degli anni, e con l’espansione demografica di Venezia, divenne evidente la necessità di studiare un sistema più moderno. Quello utilizzato fino ad allora non era più sufficiente ed era rischioso dal punto di vista sanitario, come dimostrato dalle ricorrenti epidemie di colera dell’Ottocento. Un’indagine commissionata dalla giunta municipale subito dopo l’ultima epidemia del 1873 fece emergere le condizioni fatiscenti delle case popolari e mise in collegamento infezioni e malattie all'approvvigionamento idrico, anche a causa dello stato di abbandono e scarsa manutenzione dei pozzi cittadini. Su un totale di 5.339, infatti, solo 1.907 vennero considerati buoni, mentre 2.620 mediocri, 341 limacciosi e 461 fetidi.

Il progetto

La svolta arriva nel 1874, dopo oltre tre secoli di discussioni e progetti approvati ma non realizzati (soprattutto a causa dell'opposizione delle autorità militari che temevano che un acquedotto esterno alla città fosse facilmente sabotabile in caso di guerra o di assedi). La giunta vara un concorso al quale partecipano sei proposte, tra le quali viene selezionata quella di L.A. Ritterbandt e D. Croll Dalgairns di Londra. Il contratto viene stipulato il 26 giugno 1876; tre anni più tardi, il colosso francese Compagnie générale des eaux pour l’étranger rileva la concessione, quindi il diritto di realizzare l’acquedotto.

Sono previsti la costruzione di un canale di derivazione da Stra a Dolo; la realizzazione ai Moranzani di filtri, serbatoi e macchine di elevazione; la canalizzazione dell’acqua a Venezia e l’esproprio di immobili e terreni. Alla stazione marittima, inoltre, sarà costruita una grande cisterna che raccoglierà l’acqua convogliata dal tubo sublagunare. Accanto a questo, pompe azionate da un motore a vapore che alimenteranno le utenze private, 111 pozzi pubblici che riempiranno le barche che riforniranno le isole. Costo dell’opera: 1.100.000 di franchi francesi d’oro e 2.506.100 di lire italiane, che attualizzati corrispondono a circa 40 milioni di euro.

I lavori partono alla fine del 1880, anticipati dalla realizzazione delle canalizzazioni e della rete di distribuzione (necessaria per rifornire cisterne e fontane pubbliche), partendo dal ponte della Croce, a San Simeon Piccolo. Per due anni la città è sottosopra e spesso i lavori sono interrotti dai ritrovamenti di reperti archeologici e ossa umane. A complicare ulteriormente le cose ci sono le modifiche al progetto originale. Le Ferrovie ottengono il trasferimento della cisterna dalla stazione marittima a campo Sant’Andrea, dove si trova tuttora.

Nel febbraio 1884 l’acqua della Seriola comincia a rifornire i pozzi e le fontane di Venezia, ma i problemi non sono finiti. Per arrivare al cisternone e alla centrale di Sant’Andrea è necessario allungare il tubo sublagunare facendolo passare in una galleria murale, sotto la Stazione marittima e il canale della Scomenzera. Inoltre, alcuni lavori hanno drasticamente ridotto la portata del canale Seriola. L’unica soluzione possibile è arretrare la presa dell’acquedotto alla confluenza con il Piovego, che però è inquinato perché raccoglie gli scarichi di Padova. Quindi, il Comune obbliga la Compagnia generale delle acque a trovare un’altra fonte. La soluzione è a Sant’Ambrogio di Trebaseleghe, grazie alle stesse falde che ancora oggi alimentano l’acquedotto di Venezia.

In pochi anni la rete si allarga: nel 1898 arriva a Murano, due anni dopo alla Giudecca, poi al Lido e a partire dal 1913 comincia ad assumere la struttura attuale.