Si riempie la distanza tra i porti di Venezia e Chioggia, acquisita la palazzina Aspo

Colmare la distanza fra i porti di Venezia e Chioggia e giungere al termine del percorso di unificazione amministrativa: si è compiuto un passo verso l'acquisizione da parte del demanio portuale della palazzina Aspo, situata in Val da Rio, che ora fa parte dell'Autorità di sistema portuale.

Lo ha detto Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell’Autorità portuale, durante l’inaugurazione del nuovo centro tamponi “drive through” nel porto di Chioggia. Come emerso in Conferenza di servizi, convocata dall'Autorità del porto per perfezionare l'allargamento a Chioggia del sistema portuale, si avviano a soluzione positiva le questioni ancora in sospeso e all'attenzione della Corte dei Conti. Ovvero l'acquisizione al demanio portuale dei fabbricati in area portuale di Chioggia e il percorso di integrazione fra il personale Aspo e quello dell'Autorità portuale. Per l'acquisizione degli immobili si procederà con l'accertamento dei requisiti di demanialità di altri edifici, che completano l’assetto immobiliare del porto.

Si tratta della palazzina doganale est, di quella ovest, del gate di accesso al porto, della palazzina dei servizi portuali e dei magazzini interni ai terminal. L’incameramento degli immobili avverrà a titolo non oneroso ma ex-lege. Per quanto riguarda il personale di Aspo, Azienda speciale della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, il presidente Di Blasio ha informato che, nel corso del prossimo mese, 5 dipendenti verranno assunti dal porto con un contratto a tempo indeterminato, inseriti in organico e collocati, sulla base delle competenze, nelle direzioni dell’Ente. Per le assunzioni l’Autority procederà a una variazione della pianta organica che sarà sottoposta all’approvazione da parte del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili.

Di Blasio ha ringraziato la Camera di Commercio, il ministero delle Infrastrutture, la Capitaneria di Porto e Guardia costiera di Chioggia, l'Agenzia del demanio, il Provveditorato e il ministero per la Funzione Pubblica, per la sinergia istituzionale. Il presidente ha, inoltre, precisato che si è trattato di un percorso lungo che continuerà anche nei prossimi mesi per il raggiungimento dell’obiettivo comune di sviluppo del porto e del territorio.