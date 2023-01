Acs data systems acquisisce Advnet

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

ACS Data Systems – azienda IT altoatesina leader nel settore dell’innovazione e della Digital Transformation – ha perfezionato l’acquisizione di Advnet, azienda con sede a Thiene (VI) attiva da oltre 20 anni sul mercato IT del Nord Italia.

Con questa operazione ACS Data Systems punta ad espandere ulteriormente la sua presenza nel territorio del Veneto in linea con gli obiettivi aziendali: “L’acquisizione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita di ACS Data Systems nel territorio veneto - ha commentato Luis Plunger, Presidente di ACS - Innovazione, competenza e vicinanza al cliente sono da sempre le direttrici che guidano le nostre azioni quotidiane; la presenza di una nuova sede operativa nella provincia di Vicenza, che si aggiunge a quelle di Venezia e Verona, ci consentirà di essere ancor più vicini ai clienti locali e di rafforzare il nostro rapporto di collaborazione e supporto.”

L’acquisizione di Advnet arricchisce le competenze di ACS Data Systems nel campo della cyber security, settore di grande rilevanza per le aziende. “Guardiamo a questa operazione con grande soddisfazione - ha evidenziato Luis Plunger - il team di Advnet è composto da professionisti di grande valore e il loro ingresso nel nostro Gruppo contribuirà ad allargare la nostra proposta tecnologica ed espandere le competenze nel campo della sicurezza informatica, in particolar modo per quel che riguarda l’Identity and Access Management (IAM).”

“Iniziamo una nuova fase della nostra vita aziendale – ha dichiarato Daniele Masi, Socio e Direttore Commerciale di Advnet – si tratta di un passo che effettuiamo con grande entusiasmo, perché ci consente di entrare in un’azienda solida, ben strutturata, con cui condividiamo visione e valori. L’unione dei nostri team ci permetterà di fornire soluzioni molto avanzate, in grado di rispondere alle esigenze più sfidanti con l’obiettivo di rendere i nostri clienti competitivi, innovativi, i migliori del loro mercato”.