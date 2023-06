Ad Arino un nuovo luogo di culto dei testimoni di Geova

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Lo scorso 3 giugno si è svolta l'inaugurazione del nuovo luogo di culto dei Testimoni di Geova del Comune di Dolo, in località Arino. L’edificio ha una struttura semplice e funzionale e ospiterà i circa 350 Testimoni di Geova e simpatizzanti della zona ovest della provincia di Venezia.

Per l’occasione è stato organizzato un Open House dove sono stati invitati le autorità locali e i circa 60 volontari che hanno partecipato all’opera di costruzione. I lavori sono iniziati il 5 dicembre del 2019 per concludersi aprile 2022.

L’edificio ha una struttura semplice e funzionale ed è stato realizzato in parte da ditte locali. Specialmente nella parte conclusiva del progetto sono intervenute anche delle squadre di volontari religiosi locali e provenienti da altre parti d’Italia che hanno messo a disposizione la propria professionalità e competenza nel pieno rispetto delle norme di sicurezza dei cantieri.

Gioele Quaranta, responsabile del cantiere commenta: «Nel realizzare questa costruzione abbiamo prestato molta attenzione alla sicurezza dei lavoratori, rispetto dell’ambiente e al risparmio energetico; inoltre, questo progetto ha richiesto la realizzazione di una doppia linea di invarianza idraulica di circa 250 metri lineari e un bacino di laminazione di 350 mq per il contenimento delle acque piovane. Abbiamo pure realizzato un parcheggio pubblico di 15 posti auto e un marciapiede che conduce alla strada provinciale, entrambi ceduti al Comune di Dolo a beneficio della comunità».

Il Sindaco Gianluigi Naletto spiega il valore sociale e culturale di una tale opera per tutta la collettività: «Quando si dà forma ad uno spazio importante dedicato al prossimo come il luogo di culto dei Testimoni di Geova realizzato nel nostro territorio, è una grande soddisfazione per chi, come me, è chiamato a rappresentare un'intera Comunità. La vitalità religiosa, culturale e sociale che questo tipo di attività e strutture racchiudono, costituiscono un valore aggiunto per tutto il Comune e la nostra Amministrazione, in questo senso, intende, sin da subito, prodursi in una collaborazione a favore di chi si trova in una condizione di criticità ed è alla ricerca di un aiuto. Questa nuova apertura, lo sottolineo con sano orgoglio, testimonia come la nostra comunità doloese si confermi, giorno dopo giorno, una realtà aperta e vitale in grado di essere attrattiva, accogliente, inclusiva e spiritualmente fraterna».

Il responsabile della ditta che ha realizzato parte del lavoro ha commentato: [all’inizio] «ci spaventava l’idea di lavorare in un cantiere gestito da volontari, [perché] nel quotidiano svolgono attività diverse dall’edilizia. E, dunque, immaginavamo una collaborazione forzata. Invece ci sbagliavamo, perché abbiamo conosciuto una realtà del tutto diversa, dove organizzazione, rispetto dei ruoli, delle normative sulla sicurezza e collaborazione tra volontari e aziende esterne, ha permesso i poter lavorare in un ambiente sereno e cordiale».

Il nuovo luogo di culto sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente. Ciò contribuirà a un miglioramento dell’urbanizzazione locale di carattere religioso e culturale. Alle riunioni che si tengono in questi luoghi di culto si esamina ciò che dice la Bibbia e come mettere in pratica i suoi saggi consigli nella vita di tutti i giorni. La costruzione di questo luogo di culto è parte di un programma mondiale autofinanziato dai fedeli stessi. Così si rafforza l'impegno di una comunità che in Veneto conta oltre 15.000 componenti, con l'obiettivo di aprirsi non solo ai simpatizzanti, ma all'intero territorio per promuovere il confronto con altre culture. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti.

