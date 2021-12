Ricorre l'anniversario della scomparsa, la battaglia di Adriano ricordata in un libro

Un libro per dare sostegno a chi sta affrontando la malattia con dignità, forza e amore. ‘Caro cancro ti scrivo’ è il titolo del volume nato dall’idea della dottoressa Fanni Guidolin appoggiata dal dottor Gava Alessandro – rispettivamente responsabile e Presidente Lilt di Castelfranco - di raccogliere le emozioni di chi si è trovato ad affrontare un cancro in un libro e il cui ricavato della vendita sarà interamente devoluto alla LILT per i progetti e le iniziative a favore dei malati oncologici.

Tra i tanti volti che colorano le pagine del libro c’è anche quello di Adriano Rizzetto, stimato lavoratore di Torre di Mosto, omone gigante e buono, dalle folte ciglia nere, sempre pronto ad aiutare il prossimo, che, prima che la malattia lo immobilizzasse, per motivi di lavoro aveva girato tante regioni d’Italia fino a raggiungere le lontane Sicilia e Sardegna. Un uomo che ha sempre vissuto fuori dalle righe per tutta la vita, di tutto quello che gli veniva imposto faceva l’esatto contrario. Come raccontano i familiari, anche per andarsene ha scelto una notte inusuale: il giorno dopo tutti si sarebbero agghindati per feste, avrebbero pensato a veglioni e vacanze, al Capodanno. Lui no: lui quel giorno aveva affrontato il viaggio più importante di tutti.

Il 30 dicembre ricorre il sesto anniversario della sua morte e lui pare aver scelto il rosa della LILT, Lega Italiana per La Lotta contro i tumori, per essere ricordato, come se da lassù facesse un accorato appello in punta di piedi a tutte le persone che lo hanno conosciuto, a fare un gesto d’amore e di aiuto, uno dei tanti che anche lui era solito fare in vita. I familiari che con questa partecipazione hanno voluto ricordarlo in modo concreto dedicano pagina 87 di questa raccolta al dottor Sergio Battistella ed alla dottoressa Alessia Stefani, agli infermieri a domicilio ed alla signora Paola, che con tanto amore si sono presi cura di lui durante la malattia, e infine a tutti gli amici ed alle persone che gli hanno voluto bene.

Un gesto di solidarietà che nonostante la fretta del periodo festivo non passerà certamente inosservato agli occhi delle persone che questa battaglia l’hanno conosciuta, vissuta e combattuta e non finiranno mai di rendere grazie a chi c’era, c’è stato e ci sarà. Come Adriano Rizzetto, appunto, che prima di andarsene ha lasciato detto: «Non smettere di vivere la tua vita, festeggia, viaggia e se ti va, appena trovi due minuti manda una mail ed acquista il libro. Non potrò dirti grazie di persona né io né qualcun altro ma fidati che il tuo gesto, in mia memoria, sarà qualcosa di stupendo». Per ordinare il libro basta mandare una mail alla segretaria della LILT di Castelfranco: legatumoricast@aulss2.veneto.it.