Aeroporto Venezia, un nuovo portale per scegliere i voli più economici

È raggiungibile all'indirizzo ispirami.veneziaairport.it e permetterà ai viaggiatori di scegliere la meta delle proprie vacanze in base ai voli più economici in partenza dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. Il nuovo portale è stato presentato questa mattina dal direttore marketing di Save Gaetano Trapanese, nell'ambito del Venice Marketing Hotel, fiera dedicata a turismo e ospitalità.

Una nuova opportunità per i viaggiatori

«Abbiamo cambiato la nostra strategia, - ha spiegato Trapanese - puntando più sul periodo che sulla destinazione». Il funzionamento è simile a quello di altri siti simili, con la differenza di essere istituzionale. Gli utenti inseriscono le date in cui intendono organizzare un viaggio, e cliccando sul bottone “Ispirami” compaiono tutte le mete disponibili per il periodo, in ordine di prezzo. Proseguendo quindi nell’iter si viene reindirizzati al sito delle compagnie per l’acquisto dei titoli di viaggio di andata e ritorno. «Stiamo lavorando per ripristinare il network di voli pre-pandemico - ha quindi aggiunto - e i primi segnali di ripresa sono incoraggianti. Questa è la soluzione aggiuntiva che abbiamo pensato per sollecitare la domanda di viaggiare che c'è in questo periodo».