Affidato in gestione l'impianto sportivo della nuova piscina di Marghera

Affidata la gestione della nuova piscina di Marghera a uno dei tre raggruppamenti temporanei di imprese (rti) che hanno partecipato alla gara. All’esito delle valutazioni è risultato primo in graduatoria l’rti composto da Stilelibero Sss e Asd Bissuola Nuoto, Fisiosport Terraglio Impresa Sociale Srl, Open Fit Ssd, Mestrina Nuoto Asd e S.AR.HA Coop. Soc. Onlus. La nuova compagine di gestione comprende al suo interno tre realtà sportive che gestiscono impianti natatori a Preganziol, Casier (Treviso) e Mestre, al Parco Albanese.

Il gruppo gestirà la piscina per i prossimi nove anni, e dovrà pagare un canone annuo di 10 mila euro. Per i primi quattro anni di gestione, il Comune contribuirà al pagamento di una quota delle utenze, come sostegno alle attività nella fase iniziale di gestione, la quale comporterà i consueti costi di avviamento, tra cui anche l’allestimento della palestra al primo piano e l’arredo dei locali segreteria e spogliatoi.

«Ringrazio tutti i partecipanti per la disponibilità e la correttezza. - ha dichiarato il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello - Grazie anche ai componenti della commissione per il preciso e sollecito lavoro. Consapevoli delle difficoltà che le strutture natatorie stanno vivendo, come amministrazione cercheremo sempre di affiancare tutti i gestori per poter continuare l’attività in modo sereno. L’obiettivo è ora aprire prima possibile la piscina per permettere a tanti cittadini di usufruire della struttura, attesa da anni».