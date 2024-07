Affitti brevi, a Firenze il Tar dichiara decaduto lo stop. Le conseguenze a Venezia

L'attesa sentenza del Tar della Toscana, che avrebbe dovuto chiarire se la norma voluta dal Comune di Firenze per bloccare le nuove locazioni turistiche nel centro storico fosse o meno legittima, si è risolta in un nulla di fatto per il Comune e una sostanziale vittoria per le associazioni ricorrenti. Il Tar toscano ha infatti chiarito che la norma sullo "stop", inserita nel regolamento urbanistico del 2023 ma non nel piano operativo approvato in seguito, non ha più valore: il tribunale quindi, senza neppure entrare nel merito del provvedimento, ha dichiarato decaduto il regolamento.

Esultano i ricorrenti, ma d'altro canto la sentenza, siffatta, non ha permesso di capire se il provvedimento fiorentino, che puntava a differenziare la destinazione d'uso residenziale a quella dedita all'affittanza turistica, abbia o meno ragion d'essere nel sistema legislativo italiano. «Una leggerezza, da parte degli uffici amministrativi di Firenze, che di fatto riporta al punto di partenza, con la necessità di fare un nuovo regolamento e rispondere nel merito ai relativi ricorsi» nota Giacomo Menegus, giurista e attivista di Ocio, l'osservatorio civico sulla residenzialità di Venezia. Il principio insito nella norma fiorentina, che era guardato con interesse anche in laguna, era quello che avrebbe permesso - se ritenuto legittimo dai tribunali - di differenziare il permesso di aprire o meno ad affittanze turistiche in base all'area della città. Ma l'assenza di un giudizio di merito rinvia a tempo indeterminato la valutazione.

Le prossime tappe a Venezia

«Per noi non cambia nulla, vorrà dire che invece che arrivare secondi arriveremo per primi» spiega Marco Gasparinetti, consigliere d'opposizione della lista Terra&Acqua che, con una decina di altri colleghi dalla fine di aprile si preparava a portare in consiglio comunale la proposta di una moratoria sull'apertura di nuove locazioni turistiche: si attendeva proprio la sentenza di Firenze. A questo punto si farà leva sull'emendamento Pellicani (approvato dal parlamento nell'estate 2022), che permette a Venezia (e solo a Venezia) di normare il fenomeno in assenza di una legge nazionale. «Nel merito non cambia niente, per cui continuiamo a lavorare per presentare proposte per un regolamentazione delle locazioni turistiche, ci incontreremo a breve» gli fa eco Giuseppe Saccà del Partito Democratico.

Da parte della maggioranza, si va verso la presentazione di un regolamento che fissi non dei limiti ma degli incentivi. In particolare, secondo le anticipazioni fatte trapelare, chi non si impegnasse a offrire al turista determinati servizi (accoglienza in presenza in più lingue, spiegazione delle regole, evitare le chiavi nella cassetta) si troverebbe limitato a un affitto massimo di 120 notti l'anno, affitto che sarebbe illimitato per chi invece aderisse al regolamento comunale, di cui comunque ancora non sono state rese note le bozze. Nelle prossime settimane in consiglio comunale dovrebbe essere discussa anche la petizione del gruppo25aprile volta a richiedere una regolamentazione con limiti al fenomeno.