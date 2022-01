Un'Agorà sul tema delle droghe

Un dibattito pubblico sul tema delle droghe. È quanto chiede il consigliere comunale del Partito Democratico Paolo Ticozzi che lancia un'Agorà democratica domani 25 gennaio alle 18.20, in via Palladio 1 a Marghera. «Il tema del governo del fenomeno delle droghe è cruciale sia a livello locale, per la ben nota situazione cittadina, che a livello nazionale per la recente conferenza nazionale sulle droghe e il referendum sulla cannabis - dice il consigliere -. Insieme ad alcune compagne e compagni, tra cui i consiglieri di municipalità Ilenia Martin, Riccardo Bressan e Nicola Da Lio, abbiamo deciso di organizzare quest’agorà democratica per confrontarci, raccogliere idee ed elaborare proposte sul tema, partendo da quanto emerso nell’incontro che avevo organizzato a novembre con gli esperti nazionali Marco Perduca, Claudio Cippitelli e Stefano Vecchio».

Il consigliere dem poi spiega cosa sono le agorà democratiche: «uno dei più grandi esperimenti di democrazia partecipativa del Paese promosso dal Partito Democratico, ma aperto ai cittadini che si riconoscono nella carta dei valori, come avviene per le primarie - prosegue -. Le agorà si concretizzano in incontri su specifici temi che servono a raccogliere e elaborare proposte che poi vengono caricate su una piattaforma digitale dove gli iscritti alla stessa possono discuterle e sostenerle. Almeno il 50% delle 100 più sostenute saranno portate avanti dal Partito Democratico. A fronte di una situazione cittadina di spaccio e consumo mal governata - conclude Ticozzi - il Pd locale si pone come laboratorio sul tema del governo del fenomeno delle droghe». Per chi volesse partecipare il sito delle agorà democratiche è www.agorademocratiche.it.