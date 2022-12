Ais Veneto è partner di Wine in Venice: tre giorni di confronto sul futuro del vino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

AIS Veneto sarà giudice di qualità dei venti produttori vitivinicoli che sfileranno sul primo Red Carpet del vino italiano durante Wine in Venice, manifestazione di cui l’Associazione è partner. Dal 28 al 30 gennaio 2023, Venezia infatti diventerà la capitale del vino con un ricco programma di tavole rotonde, talks e laboratori dedicati al futuro del settore enologico.

Tra gli obiettivi della prima edizione l’assegnazione delle Wine Wild Card, un riconoscimento a venti aziende, una per ciascuna regione italiana, che hanno contribuito a portare avanti i valori chiave della manifestazione: sostenibilità, innovazione ed etica. Saranno proprio questi criteri a risultare fondamentali per l’ammissione all’evento.

La tre giorni, organizzata da Winetales, Beacon, Venezia Unica e WineHo, racconterà le eccellenze del territorio in alcuni dei luoghi più prestigiosi del capoluogo veneto, come la Scuola Grande della Misericordia e Ca’ Vendramin Calergi, e sarà occasione di incontro tra produttori, operatori di settore, appassionati del mondo del vino, comunicatori ed esperti. Tra questi, AIS Veneto sarà ancora una volta partner di un evento culturale che pone il vino al centro dell’attenzione.

“Wine in Venice – spiega Gianpaolo Breda, Presidente di AIS Veneto – rappresenta un’occasione importante per raccontare i valori racchiusi in un calice. Quando assaggiamo un vino, infatti, scopriamo anche il suo territorio d’origine e la visione di chi lo produce, sorseggiamo una storia unica e una cultura millenaria. Questo evento ci dà quindi l’opportunità di raccontare il vino in luoghi di straordinaria bellezza, oltre che di discutere su temi fondamentali per il futuro del settore”.

Il ricco programma di Wine in Venice segue le tematiche dell’evento: sabato 28 gennaio sarà dedicato alla sostenibilità, domenica 29 all’innovazione, lunedì 30 all’etica. Nella stessa occasione verrà inoltre assegnato il Premio Export Italia di Uniexportmanager, la principale associazione di professionisti italiani dell’export. Per rimanere aggiornati sul programma e per maggiori informazioni visitare il sito www.wineinvenice.com.