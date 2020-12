Al Diplomatico di Marghera tra le osterie migliori d’Italia, è la new entry della guida Slow Food 2021

L'osteria Al Diploatico a Marghera è entrata a pieno titolo nella 31° edizione della guida 2021 Osterie d'Italia di Slow Food. Unica new entry nella provincia di Venezia della guida che premia le osterie più buone e autentiche del Paese, questo ristorante di pesce famoso per la sua frittura, le sue mozzarelle in carrozza e quei piatti a cavallo tra tradizione e modernità ha ottenuto un ambito riconoscimento a livello nazionale che, in questo anno difficile, dà ancora più soddisfazione.

«Sicuramente è un bel traguardo - commenta lo chef e titolare dell'osteria Matteo Serena - sia per noi, per lo sforzo che facciamo per essere ogni giorno un po' diversi dagli altri e lavorare sempre al meglio, sia per la nostra squadra che ci dà una mano tutti i giorni».

Rilevata da quattro anni e mezzo dallo chef Matteo Serena e il suo socio Alessandro Piccolo, l'osteria in via Sortita 17 resta un punto di riferimento per i suoi fedeli clienti e, anche in questo momento difficile che il mondo della ristorazione sta attraversando per la diffusione della pandemia, continua a mantenere saldi i suoi principi di locale che non vuole allontanarsi dalle sue radici gastronomiche ma allo stesso tempo vuole inserire quel tocco di innovazione per dare ai propri clienti una motivazione in più per essere scelto.

«Ringrazio la gente che continua a darci affetto in questo periodo - continua Serena - da chi viene anche solo a bere uno spritz a chi ci sostiene con l’asporto che facciamo nel fine settimana. Tutte le attività come la nostra devono dire grazie ai clienti. Senza la gente che ti dà fiducia nonvai d nessuna parte anche con i piatti più belli del mondo».

