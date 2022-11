Al Lido e a Burano nuove giornate straordinarie di vaccinazione anti Covid

Più di trecento vaccinazioni straordinarie effettuate sabato scorso al Lido di Venezia, altrettante in programma sabato prossimo a Burano, dove i cittadini anziani e fragili vengono invitati porta a porta della Protezione Civile: «Il contrasto al Covid19 non si ferma, e la nostra Ulss 3 Serenissima - sottolinea il direttore generale Edgardo Contato - continua a proporre, nei vari territori, queste iniziative puntuali, con le quali si riescono ad intercettare coloro che hanno più difficoltà a spostarsi. Nella mattinata di sabato scorso, i nostri operatori hanno vaccinato al Lido nei locali della sede distrettuale al padiglione Rossi: trecento erano le persone prenotate, una quindicina di utenti si sono aggiunti ad accesso libero, e tutti hanno ricevuto la loro vaccinazione». Sono state somministrate in particolare quarte e quinte dosi, ma sono state accolte anche le persone che hanno cominciato, proprio in quella occasione, il loro percorso vaccinale.

«Sabato prossimo, 12 novembre, porteremo di nuovo i vaccini - prosegue Contato - sull'isola di Burano, per gli anziani e le persone fragili che risiedono in quest'area particolarmente distante. Le vaccinazioni verranno effettuate dalle 9 e fino ad esaurimento delle necessità, nella palestra Galuppi, già utilizzata per iniziative simili. Come sempre in questi casi è preziosa la collaborazione della Protezione Civile - aggiunge Contato -: a Burano i volontari stanno avvisando i cittadini casa per casa, presentando loro la possibilità di ricevere il vaccino e organizzando anche le persone che aderiscono in diverse fasce orarie». L'Ulss 3 prevede di somministrare anche in questa occasione circa trecento dosi.