Al via il 52^ Festival Internazionale del Teatro, oggi l'inaugurazione a Forte Marghera

È stato aperto questa mattina, al Padiglione 30 di Forte Marghera, il 52esimo Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia. L'inaugurazione ha visto come opere protagoniste l'installazione "Elephants in rooms", composta da quattordici schemi, come se fossero quattordici finestre sul mondo, e la video installazione di "Gob Squad", collettivo anglo-tedesco che riceverà domenica 16 giugno il Leone d'argento.

«Siamo orgogliosi che la Biennale Teatro sia stata inaugurata oggi per la prima volta qui a Forte Marghera - ha commentato la presidente del consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano -. Uno spazio su cui stiamo investendo moltissimo e che si sta trasformando in luogo della cultura, oltre ad essere già luogo di incontro e aggregazione. Ci stiamo impegnando a far diventare Mestre un distretto culturale importante». Il Festival, diretto da Stefano Ricci e Gianni Forte, si svolge dal 15 al 30 giugno e si articolerà in numerosi spettacoli e appuntamenti con i protagonisti più importanti della scena teatrale contemporanea.