Al via "MY.SELF", il laboratorio rivolto ad adolescenti e giovani adulti per imparare le tecniche imprenditoriali

MY.SELF è l’innovativo laboratorio proposto dalla Rete Biblioteche Venezia e figlio del Piano Giovani Regionale 2020-2021 che si rivolge, in duplice declinazione, a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 19 anni e a giovani adulti tra i 20 e i 29 anni.

Le parole d’ordine dell’ambiziosa proposta didattica, curata dal Gruppo Pleiadi di Padova, sono project management e imprenditorialità: un vero e proprio laboratorio pratico di due ore che, attraverso il lavoro di gruppo, conduce i partecipanti alla realizzazione di un progetto, partendo dal prototipo fino al marketing e quindi alla valutazione della sostenibilità economica sul mercato, in un rapporto ipotetico tra costi e guadagni.

Si tratta di un’occasione per testare le proprie attitudini imprenditoriali, la capacità di lavorare in team e l’intuito nel progettare un’idea vincente: l’educazione all’imprenditorialità ha infatti come fine ultimo quello di attivare un percorso virtuoso di cittadinanza consapevole per essere futuri cittadini informati, liberi e intraprendenti.

La proposta didattica si svolge in tre sedi della Rete Biblioteche Venezia con differenti calendari in base alla fascia d’età coinvolta.

Per ragazzi dai 15 ai 19 anni

Per i ragazzi e ragazze dai 15 ai 19 anni, la prima data utile sarà martedì 14 settembre 2021 dalle 16.30 alle 18.30, in contemporanea presso la Biblioteca VEZ di Mestre e presso la Biblioteca San Tomà di Venezia.

A seguire, verrà proposto anche martedì 21 settembre 2021 sempre dalle 16.30 alle 18.30 in Biblioteca Bissuola a Mestre.

Per giovani adulti dai 20 ai 29 anni

Per i giovani adulti dai 20 ai 29 anni, invece, si partirà giovedì 16 settembre 2021 dalle 16.30 alle 18.30, in contemporanea presso la Biblioteca VEZ di Mestre e presso la Biblioteca San Tomà di Venezia.

Il laboratorio si svolgerà a seguire anche giovedì 23 settembre 2021, sempre dalle 16.30 alle 18.30, in Biblioteca Bissuola a Mestre.

L’iniziativa è gratuita, fino ad esaurimento posti disponibili. Per iscrizioni e informazioni, inviare una mail a frequenzevez@comune.venezia.it, indicando la sede prescelta, l’età e un recapito telefonico.

Ulteriori informazioni sono disponibili online oppure telefonando all’Ufficio Eventi della Rete Biblioteche Venezia: 041.2746707 – 041.2746789.

L’attività si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e l’accesso sarà possibile solo con il possesso della certificazione verde (Green Pass).