Il parco San Giuliano ospita "L'albero delle kimere", una scultura dedicata al legame tra arte e natura | VIDEO

In occasione degli importanti eventi podistici di questo weekend – la maratona di domenica 23 e la Alì Familiy Run di venerdi 21 –, in questi giorni il parco San Giuliano ospiterà la scultura L’albero delle kimere, realizzata dall’artista piemontese Omar Ronda in collaborazione con Filippo Chiocchetti.

Il Rotary Club Venezia Mestre, lo Spazio Thetis, la Venicemarathon e il Comune di Venezia promuovono quest’iniziativa con un duplice intento: diffondere il messaggio che l'arte sia capace di valorizzare le bellezze cittadine e richiamare l’attenzione sul progetto End Polio Now (nato con lo scopo di eradicare la poliomelite, ancora diffusa in particolar modo nei paesi più poveri), cui il Rotary dedica in questi giorni una raccolta fondi.

La scultura – già esposta nel 2010 alla Biennale di architettura – vuole testimoniare il legame tra arte e natura attraverso animali composti di materiale plastico, anch’esso derivante dalla natura stessa.

In occasione dell’installazione, inoltre, il Rotary Club Venezia Mestre e lo Spazio Thetis hanno intenzione di proporre al Comune l’idea di lanciare un concorso internazionale dal titolo “Arte e Ambiente”, che stimoli gli artisti a presentare opere ispirate alla sostenibilità ambientale che potrebbero trovare poi collocazione nel parco San Giuliano, per rendere ancor più bello quest’angolo della città.