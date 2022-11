Alessandra Amoroso incontrerà i neo-diciottenni a Jesolo

Torna a Jesolo la Giornata dei neo-diciottenni, con una novità. Nel corso della cerimonia, prevista per giovedì 24 novembre presso il Palazzo del Turismo, i ragazzi della città potranno incontrare la cantante Alessandra Amoroso.

L’artista sarà infatti in città per la data zero del suo "Tutto accade tour", un viaggio in musica che la porterà a esibirsi sui più importanti palchi italiani. In occasione della tappa jesolana, Alessandra Amoroso incontrerà i giovani della città secondo la formula del meet&greet, dialogando con loro e rimanendo a disposizione per rispondere a domande e curiosità durante le prove del suo concerto. Durante la cerimonia, il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, consegnerà a tutti i neo-diciottenni una copia della Costituzione della Repubblica italiana.

La Giornata, organizzata dall’assessorato alle politiche giovanili, è dedicata a tutti i ragazzi che compiono 18 anni nel corso del 2022. La finalità è quella di sensibilizzare i giovani che raggiungono la maggiore età e diventano elettori sull’importanza di partecipare alla vita democratica del Paese, rendendoli consapevoli che l’esercizio del diritto al voto può essere uno strumento per dare voce alle loro idee, ai loro bisogni e alle loro aspirazioni.

«Crediamo molto nel valore della formazione, dell’educazione civica e degli esempi positivi per i giovani della nostra città. - dichiara l’assessore alle politiche giovanili, Martina Borin - Per questo motivo abbiamo voluto valorizzare la Giornata dei neo-diciottenni, prevedendo la tradizionale consegna della Costituzione italiana ma affiancando un momento così solenne con un altro più leggero in compagnia di una grande artista come Alessandra Amoroso».