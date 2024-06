Gli ospedali dell'Ulss 4 saranno guidati da Alessandra Cappelletto

La dottoressa Alessandra Cappelletto, nata e residente a San Donà di Piave, prende la guida degli ospedali dell'Ulss 4 (San Donà, Portogruaro, Jesolo). Il direttore generale dell'azienda sanitaria, Mauro Filippi, le ha assegnato l'incarico nei giorni scorsi.

Cappelletto si è laureata in Medicina all’Università di Padova dove ha ottenuto anche la specializzazione in "Igiene e Medicina Preventiva". La sua carriera professionale è iniziata nel 2009 nella direzione medica dell’ospedale di Jesolo e poi ha svolto lo stesso ruolo a Portogruaro. Nel 2014 è stata dirigente medico alla direzione ospedaliera al Ca’ Foncello di Treviso, nel 2017 direttore sanitario all’ospedale riabilitativo di alta specializzazione (Oras) a Motta di Livenza, e contemporaneamente direttore sanitario dell’ospedale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo.

Quello della nuova dirigente è stato un percorso professionale in crescita, che l’ha portata, nel 2019, a svolgere il ruolo di direttore medico all’ospedale di Castelfranco Veneto, e nel 2022 di direttore medico all'Istituto oncologico veneto (Iov) di Padova.

«È un ritorno nel territorio dove ho iniziato e sono cresciuta professionalmente affiancando la dottoressa Rita Finotto e poi la dottoressa Patrizia Benini allo Iov - commenta Cappelletto -. Ritorno quindi con una grande emozione in questa azienda sanitaria sia per il rapporto e la formazione acquisita affiancando grandi professionisti della sanità, ma anche per il forte legame con il territorio in cui sono nata; è un ruolo di responsabilità che affronterò impiegando l’esperienza maturata nel corso di questi anni. Un ringraziamento alla direzione generale per la fiducia che mi è stata attribuita».