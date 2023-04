Alessandro Borghese porta i cicchetti veneziani nella nuova stagione del suo show televisivo

Torna l’appuntamento gastro-musicale dello chef Alessandro Borghese: da lunedì 10 aprile, all’ora di pranzo, su Sky Uno e Now, arriva l’ottava stagione di "Alessandro Borghese Kitchen Sound", dove lo chef cucina a ritmo di musica gustose ricette, replicabili anche a casa.

Ha inizio il nuovo viaggio culinario di "Alessandro Borghese Kitchen Sound": la prima tappa dello show televisivo dello chef - in programma da lunedì 10 aprile su Sky Uno e Now - omaggia Venezia con 10 episodi dedicati ai cicchetti da accompagnare allo spritz. Insieme all’ospite Sebastiano Bodi, sous-chef del ristorante "AB - Il lusso della semplicità di Venezia", aperto lo scorso giugno nello storico Palazzo Vendramin Calergi, sede del Casinò, Borghese prepara i tipici antipasti della laguna con una proposta che spazia dagli stuzzichini caldi a quelli freddi, da quelli fritti a quelli in umido, mostrando deliziose declinazioni dello street food locale. Nei dieci episodi a tema cicchetti sullo schermo si susseguono le ricette che hanno fatto la storia di Venezia.