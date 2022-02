Alice Bars è la Maria del Carnevale 2022

È Alice Bars la Maria del Carnevale 2022, eletta nella serata di lunedì al termine di una cerimonia nelle sale apollinee del Teatro La Fenice di Venezia. Alice ha 21 anni, abita ad Eraclea e frequenta Filosofia all'università Ca' Foscari.

Alice si definisce una ragazza sensibile, curiosa, affettuosa e testarda. Le piace molto scrivere, trascorrere le giornate all'aria aperta e praticare sport non appena lo studio glielo consente. Il suo futuro lo immagina in due possibili e differenti contesti: in quello del giornalismo o dello spettacolo. Nel tempo libero ama girare per il centro storico, anche tra le sue biblioteche. Ha ottenuto il patentino di accompagnatrice turistica in inglese, spagnolo e francese. La sua vocazione è quella di recitare.

La vincitrice ha conquistato la giuria tecnica composta da 13 esperti di spettacolo, comunicazione, glamour e tradizioni: tra loro Massimo Checchetto, direttore artistico del Carnevale. Domani pomeriggio, martedì grasso, Alice sfilerà in gondola lungo il Canal Grande – con partenza da Ca’ Vendramin Calergi alle ore 16 – indossando un abito realizzato per l’occasione da Francesco Briggi e salirà sulla pedana di “Play with the Lion” in Piazza San Marco, verso le ore 16.30 insieme alle altre 11 Marie, per essere presentata al pubblico del Carnevale di Venezia come atto di chiusura di questa edizione 2022.