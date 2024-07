Furto in casa di Alice Campello: «Ci hanno portato via tutto. Ora siamo sorvegliati h24»

Alice Campello è stata derubata durante la sua vacanza in Italia con i figli. Grande paura per l'influencer di Mestre e i bimbi quando, lo scorso 2 luglio, ignoti hanno fatto irruzione e le hanno portato via tutto. A darne notizia è stata la stessa Alice con una storia su Instagram. Álvaro Morata, marito di Campello, si trova in Germania per giocare con la nazionale spagnola agli Europei di calcio.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Come scrive Today.it, il furto è stato perpetrato nella loro abitazione a Porto Cervo, in Sardegna: «Ieri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza, preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene. Ora abbiamo delle persone che stanno con noi h24 e siamo tutti più tranquilli. Un abbraccio». Queste le parole dell'influencer, che ha rivelato anche la decisione drastica che ha preso per la sua sicurezza e quella dei figli.