Alice Campello sulle complicanze post partum: «Sono qui grazie a chi ha donato il sangue»

Alice Campello parla a cuore aperto ai propri follower. Dopo alcune complicazioni affrontate a seguito del parto di Bella, la giovane influencer mestrina si è raccontata ai milioni di persone che la seguono sui social network, rivelando alcuni particolari di questo difficile periodo.

Il racconto di Alice ai follower

«Ora sto un po' meglio - spiega in una storia pubblicata su Instagram nelle scorse ore - Mi sto riprendendo fisicamente un po' alla volta, ma sono ancora un po' sensibile». Se con calma sta riprendendo la propria routine, Alice lo deve anche a chi, indirettamente, l'ha aiutata: «Ci tenevo a dire grazie alle persone che hanno donato il sangue e che ora mi permettono di essere qua, a fare questo video. Non mi sono mai resa conto - ha proseguito nel suo racconto - dell'importanza di donare sangue. Sono le tipiche cose che non pensi non ti succederanno mai, e quando succedono ti rendi conto dell'importanza di questi gesti».

Alice ha quindi rivelato che quando starà meglio, una delle prime cose che farà sarà proprio donare il sangue: «Tantissime persone che non conosco mi hanno salvato la vita e sarà una cosa che farò anch'io».