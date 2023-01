Alice Campello è uscita dalla terapia intensiva. Morata: «Sei stata una lottatrice»

Buone notizie per Alice Campello. L'influencer mestrina è uscita dalla terapia intensiva del policlinico dell'università di Navarra, dove era ricoverata e tenuta sotto stretto controllo dai medici per alcune complicazioni dopo aver dato alla luce, lunedì 9 gennaio, la piccola Bella. A comunicarlo è stato il marito Álvaro Morata, con un post su Instagram nel quale ha ringraziato il personale sanitario che si è preso cura della moglie, e tutte le persone che hanno dimostrato vicinanza alla coppia nelle ultime ore.

«Alice è uscita dalla terapia intensiva e si sta riprendendo. - ha scritto - Sto ancora assimilando tutto quello che è successo. Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una lottatrice e un esempio per me. Sono stati i giorni peggiori della mia vita. Senza di te la mia vita non avrebbe alcun senso».

Il post su Instagram di Álvaro

Martedì c'è stata tanta apprensione tra gli utenti di Instagram, che hanno lasciato migliaia di commenti sotto alla foto pubblicata dalla coppia. Morata annunciava la nascita della quarta figlia, e le complicazioni sofferte dalla neomamma, «che ci hanno fatto spaventare molto».

La notizia dell'arrivo di Bella era molto attesa, dopo le varie anticipazioni pubblicate nelle scorse settimane dalla coppia. Una nascita che allarga la famiglia dell'influencer mestrina e del calciatore, sposi dal giugno del 2017 e già genitori di tre bambini: dopo i gemelli, Alessandro e Leonardo, nati nel luglio del 2018, è stata la volta di Edoardo a settembre 2020.