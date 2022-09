Alice Zanin, da San Stino di Livenza, chiede ai candidati di impegnarsi nella lotta per porre fine alla povertà estrema

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

(05 Settembre 2022, San Stino di Livenza) Alice Zanin è una dei 45 attivisti/e italiani/e che stanno dando energia alla campagna di mobilitazione “Mannaggia la miseria” lanciata in tutta Italia da ONE Campaign, l'ONG che combatte la povertà estrema co-fondata da Bono degli U2. L’obiettivo è quello di ottenere dai candidati alle elezioni del prossimo 25 settembre l'impegno a combattere la disuguaglianza e l'aumento del tasso di povertà estrema nel mondo, sensibilizzando il futuro Parlamento e governo ad agire. Nel mondo, per la prima volta dagli anni '90, la povertà estrema e le disuguaglianze sono in aumento. Infatti, negli ultimi due anni, un susseguirsi di crisi su scala globale - la pandemia di COVID-19, il conflitto in Ucraina, l’intensificarsi della crisi climatica - e le loro ripercussioni hanno avuto impatti drammatici in termini sociali, sanitari ed economici. Per questo motivo Alice, insieme agli altri volontari dell’organizzazione, chiede proposte a sostegno delle economie più vulnerabili, della salute globale e degli sforzi per contrastare la crisi climatica. Zanin ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di questa opportunità di unirmi ad altri giovani appassionati come me, per ricordare ai candidati e alle candidate che hanno il potere di cambiare il mondo insieme a noi. La cooperazione internazionale è la via d'uscita dalle crisi odierne in termini di salute globale, ripresa economica e crisi climatica. È quindi cruciale che l’Italia continui ad impegnarsi in questa direzione per garantire un futuro più giusto e più equo a tutti e tutte, ovunque. Mannaggia la miseria: è tempo di agire!". Le prossime elezioni del 25 settembre, infatti, saranno un momento chiave per l’Italia per ripensare gli impegni in materia di aiuti allo sviluppo e solidarietà internazionale, il cui impatto sui Paesi poveri è di vasta portata. Martina Nuti, referente per le politiche e l’advocacy di ONE Italia, ha dichiarato: "I candidati e le candidate alle elezioni dovrebbero ascoltare i nostri Youth Ambassador: sono il loro elettorato e hanno un messaggio chiaro. L'Italia deve continuare a guidare la lotta per un mondo libero dalle disuguaglianze per tutti e tutte, a casa e all’estero. I futuri rappresentanti istituzionali hanno la responsabilità di ascoltare i giovani e di unirsi alla lotta. Negli ultimi anni, il nostro paese ha fatto progressi importanti nel campo della cooperazione internazionale e i nostri attivisti stanno facendo la loro parte per garantire che rimanga tale. Lo faranno anche i candidati? ***FINE*** Informazioni su ONE: ONE è un'organizzazione che si occupa di campagne e di advocacy per porre fine alla povertà estrema e alle malattie prevenibili, in particolare in Africa. Non essendo politicamente di parte, sensibilizziamo l'opinione pubblica e facciamo pressione sui leader politici affinché combattano l'AIDS e le malattie prevenibili, aumentino gli investimenti nell'agricoltura e nella nutrizione e chiedano maggiore trasparenza nei programmi di lotta alla povertà. Per saperne di più: www.one.org Programma Youth Ambassador di ONE Gli ambasciatori ONE sono un gruppo di giovani volontari estremamente motivati, selezionati tramite bando pubblico, che conducono attività di sensibilizzazione in tutta Europa per porre fine alla povertà estrema. Sollecitano un impegno concreto dei responsabili politici, lavorano con i mezzi di comunicazione per aumentare la visibilità delle campagne ONE e incoraggiano il pubblico a sostenere le petizioni e le altre azioni ONE con attività online ed eventi locali. Per saperne di più visita: one.org/youthambassadors Mannaggia la miseria “Mannaggia la miseria” è una campagna di sensibilizzazione e mobilitazione dei cittadini creata in collaborazione con Nikura, rivolta ai candidati e alle candidate alle elezioni politiche di quest’anno. La campagna è stata inaugurata con il lancio di un video realizzato con il supporto delle Youth Ambassador di ONE: go.one.org/3cDKGIM Tutti gli aggiornamenti e le nostre raccomandazioni sono disponibili su https://www.one.org/onevoteit/