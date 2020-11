Alla Collezione Peggy Guggenheim il ricavato della vendita di un'opera di Gianmaria Potenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

F&M Ingegneria ha risposto all'iniziativa promossa da Gianmaria Potenza a sostegno della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Lo studio di Mirano ha acquisito l'opera donata da Potenza a favore della campagna di raccolta fondi del museo veneziano "Insieme per la PGC", devolvendo la somma di € 4.000,00 direttamente alla Collezione.

Il progetto è stato lanciato il 10 settembre 2020 e porta avanti l'impegno di Gianmaria Potenza dopo la campagna fondi della primavera scorsa "Dono Ad Arte" a favore del Sistema Sanitario Regionale Veneto e che aveva avuto ottimo riscontro e risultati oltre le aspettative. "L'Ing. Sandro Favero è un grande amico e collezionista del Maestro e a lui e al suo studio va tutta la nostra gratitudine per aver accolto con entusiasmo la nostra iniziativa", è la dichiarazione di Valeria Loddo, Direttrice Artistica Gianmaria Potenza.

"Come socio del museo e esponente della comunità artistica veneziana sono felice di poter contribuire con la mia arte a preservare questa importante realtà. L'arte può e deve fare la differenza perché parla a tutti", dice Gianmaria Potenza. Mentre per Karole P. B. Vail, Direttrice Collezione Peggy Guggenheim, “La Collezione Peggy Guggenheim è grata al Maestro Potenza e a F&M Ingegneria per la loro generosità e il loro sostegno durante questo momento di crisi. L’arte è sempre fonte di ispirazione, conforto e dialogo; il compito del nostro museo è quello di far sì che questo possa continuare ad accadere oggi e in futuro grazie anche al loro supporto”.

La Collezione Peggy Guggenheim ha sofferto le conseguenze del lungo lockdown di quasi 90 giorni con una riduzione sostanziale delle attività gratuite per il pubblico e delle giornate di apertura al pubblico. Dal 2 settembre, anche grazie ai tanti piccoli e grandi sostenitori, il museo ha potuto finalmente riaprire le porte della collezione permanente 6 giorni la settimana ma un ulteriore sostegno permetterà di tornare alla normalità, riaprire la mostra temporanea e pianificare un'apertura a lungo termine così come garantire tutte le attività educative. Maggiori informazioni sul progetto “Insieme per la PGC" sul sito www.guggenheim-venice.it.