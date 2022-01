Seconda domenica ecologica, stop auto in centro. Pm10: permane il livello arancio

Permane il livello di allerta 1 "Arancio" per le polveri sottili nell'aria a Venezia. Lo ha comunicato Arpav per la concentrazione di Pm10 in atmosfera sul territorio del Comune, che sarà valido fino al prossimo giorno di controllo previsto per mercoledì 19 gennaio, quando verrà emesso il nuovo bollettino.

Seconda domenica ecologica dell'anno: il 23 gennaio il traffico sarà bloccato in centro a Mestre, come disposto dall'ordinanza emessa dal Comune di Venezia che prevede lo stop alla circolazione dei veicoli a motore dalle 8.30 alle 18.30 nell’area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l’uscita “Marghera” e il cavalcaferrovia di Mestre, dalla strada regionale 11 da San Giuliano (“via Orlanda” nel tratto tra gli svincoli in località San Giuliano e l’innesto alla strada regionale 14 via Martiri della Libertà) e da via Martiri della Libertà, con il divieto di transito.

Si potranno raggiungere le aree di sosta. Ecco dove: parcheggio scambiatore di via Miranese, di via Castellana A (sotto tangenziale), di via Bella, di via Santa Maria dei Battuti lato nord e lato sud, via Giovanni da Verrazzano, Hotel Laguna Palace viale Ancona, parcheggi e garage in prossimità della stazione dei treni, via Bruno Buozzi, angolo via San Donà lato Mestre. Tutti i percorsi e le deroghe sono indicati nell'ordinanza comunale e sul sito del Comune di Venezia. Qui il testo dell'ordinanza.