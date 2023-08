Allerta meteo: temporali in arrivo da domenica

Nuova allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutto il territorio veneto, emessa dal centro funzionale decentrato della Regione a partire dalle 18 di domani domenica 27 agosto e fino alle 8 di martedì 29 agosto.

Le previsioni meteorologiche indicano infatti dalla serata di domenica 27 alle prime ore di martedì 29 condizioni di tempo da instabile a perturbato con probabili rovesci e temporali, localmente di forte intensità (con forti rovesci, locali grandinate, raffiche di vento), a partire dalle zone montane ed in successiva estensione anche alla pianura lunedì. I quantitativi di precipitazione potranno risultare complessivamente consistenti. Per tutta la regione lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.