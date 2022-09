L'allevamento di bassotti Regina Cornaro vince il titolo mondiale

L'allevamento di bassotti Regina Cornaro a Meolo si aggiudica il nuovo titolo di giovane campione mondiale con la bellissima Harley Quinn del Tolkeien, soggetto di 15 mesi color chocolate, di proprietà dell' allevamento. Il premio è arrivato domenica 11 settembre nei padiglioni fieristici di Cesena, dove si è svolta l' esposizione Mondiale WUT 2022.

Il titolo era già stato vinto nel 2016 dalla bellissima Quintessenza by Regina Cornaro, mentre nel 2017 American by Regina Cornaro dal manto arlecchino silver, si aggiudicava in Germania, il titolo di giovane Campione Mondiale FCI. Un risultato che conferma il livello professionale raggiunto negli anni, ricercando sempre nuove linee di altissima genealogia per produrre in selezione questa meravigliosa razza.