Sopralluogo alle case delle Conterie, in fase di assegnazione 16 alloggi

Sono gli appartamenti in social housing per i quali l’Amministrazione comunale ha emanato l’anno scorso il bando

Gli assessori alla Coesione sociale, Simone Venturini e al Patrimonio, Paola Mar hanno effettuato un sopralluogo alle ex Conterie di Murano, lunedì, dove a breve saranno assegnati 16 nuovi alloggi in social housing per i quali l’Amministrazione comunale ha emanato l’anno scorso il bando. Si tratta di sei alloggi da 45 metri quadri, quattro da circa 70 e altri sei di circa 90 metri quadri. Questi nuovi appartamenti si aggiungono agli altri 46 già messi a bando nel 2019 e assegnati.

L’intervento di recupero, che ha visto la riconversione e il restauro dell’edificio, un tempo destinato alla produzione del vetro, ha portato all’edificazione di nuovi blocchi edilizi, con appartamenti mini, a due o tre camere, l’inserimento di due locali destinati ad attività connesse alla residenza per consentire lo sviluppo di servizi legati al territorio, ma anche il recupero conservativo e il consolidamento del capannone esistente, vincolato dalla Sovrintendenza, da cui, oltre alle abitazioni, è stata ricavata una piazzetta coperta. Nell’agosto del 2020 la giunta comunale aveva approvato indirizzi, requisiti e criteri di punteggio per l’emanazione del bando per la locazione a regime contrattuale social housing. Sono arrivate 95 domande di partecipazione, di cui 58 ammesse e 37 non ammesse.

«Un quartiere di nuova creazione nell’isola di Murano, che ha avuto varie vicissitudini nel passato con interruzioni lunghissime - ha commentato l’assessore Venturini - La prima giunta Brugnaro è riuscita a sbloccare il cantiere e a concludere la realizzazione delle 36 unità immobiliari a cui si sono aggiunte le dieci dell’Ater già assegnate lo scorso anno ad altrettante famiglie; ora stiamo assegnando le 16 nuove case a seguito del bando emanato lo scorso anno che ha premiato le coppie più giovani, con un particolare legame lavorativo con il territorio di Murano. In termini di velocità di assegnazione e di flessibilità, si tratta di un modello che vogliamo estendere ed esportare ad altri bandi che l’Amministrazione ha in serbo per le prossime settimane».

«Sappiamo che i cittadini che entreranno in queste nuove case di proprietà del Comune ne avranno cura come se fossero loro - ha detto l’assessore Mar - L’obiettivo è portare avanti una riorganizzazione del patrimonio immobiliare attraverso una gestione partecipata. L’Amministrazione ha sostenuto investimenti per milioni di euro nella ristrutturazione di appartamenti sfitti e ora si cominciano a vedere i frutti con la restituzione delle case alla cittadinanza». L'amministrazione punta ad assegnare circa 400 alloggi entro la metà del 2022, mentre sono oltre 600 le case attribuite con 11 bandi pubblicati dal 2016 al 2021. Altri 4 usciranno la prossima settimana per l'attribuzione di 50 case in social housing nel perimetro della città d'acqua: centro storico, Burano, Sant'Erasmo e Giudecca.