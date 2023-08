Venezia, nei prossimi mesi l'assegnazione di 73 alloggi in social housing

Settantatrè appartamenti comunali con contratto social housing saranno assegnati nei prossimi mesi a Venezia. Gli alloggi coinvolti si trovano in centro storico (28), alla Giudecca e Sacca Fisola (20) e in terraferma (25) e non rientrano nella normativa sull’edilizia residenziale pubblica.

La ciunta comunale nella sua ultima seduta ha approvato, su proposta dell’assessore alle politiche della residenza e alla coesione sociale Simone Venturini, indirizzi, requisiti e criteri di punteggio per l’emanazione di due bandi. Tra gli obiettivi, quello di consentire alle famiglie del ceto medio che non possono permettersi un affitto nel mercato libero, e contemporaneamente non hanno i requisiti per collocarsi in posizione utile nelle graduatorie Erp, di continuare a vivere in città.

«Con questi bandi rispondiamo alla domanda di residenza di molte famiglie della città - commenta Venturini -. Gli appartamenti, infatti, saranno assegnati con contratti di social housing con un canone molto più contenuto rispetto al mercato libero consentendo a cittadini del ceto medio di continuare a progettare qui il proprio futuro. Un impegno che continua e che, dal 2020 a oggi, ci ha permesso di assegnare con queste modalità 204 alloggi, riscuotendo un forte interesse. A breve sarà anche pubblicata la graduatoria del bando Erp. Nel nostro Paese la classe media è sotto forte pressione a causa dell'inflazione e dell'assenza di misure strutturali di sostegno e accompagnamento. A loro si rivolge questa ulteriore iniziativa della nostra amministrazione».